Bursa MEXC / Preț cripto / FDREAM (FDREAM) / Tokenomie / Tokenomie pentru FDREAM (FDREAM) Descoperă informații cheie despre FDREAM (FDREAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre FDREAM (FDREAM) DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Pagină de internet oficială: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51 Cumpără FDREAM acum! Tokenomie și analiză de preț pentru FDREAM (FDREAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FDREAM (FDREAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.99K Ofertă totală: $ 1.10B Ofertă aflată în circulație: $ 1.10B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.02537536 Minim dintotdeauna: $ 0.00000134 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FDREAM (FDREAM) Tokenomie pentru FDREAM (FDREAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FDREAM (FDREAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FDREAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FDREAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FDREAM, explorează prețul în direct al tokenului FDREAM! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.