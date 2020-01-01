Tokenomie pentru Fcode AI (FCOD) Descoperă informații cheie despre Fcode AI (FCOD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fcode AI (FCOD) Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Pagină de internet oficială: https://fcode.ai Carte albă: https://docs.fcode.ai/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Fcode AI (FCOD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fcode AI (FCOD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 797.75K $ 797.75K $ 797.75K Ofertă totală: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Ofertă aflată în circulație: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 Minim dintotdeauna: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Preț curent: $ 0.00264274 $ 0.00264274 $ 0.00264274 Află mai mult despre prețul tokenului Fcode AI (FCOD)

Tokenomie pentru Fcode AI (FCOD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fcode AI (FCOD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FCOD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FCOD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FCOD, explorează prețul în direct al tokenului FCOD!

