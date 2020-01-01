Tokenomie pentru Favolo (FAV) Descoperă informații cheie despre Favolo (FAV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Favolo (FAV) $FAV Makes Dog Coins Great Again I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro.... Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space. This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends. Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around! Pagină de internet oficială: https://favolo.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Favolo (FAV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Favolo (FAV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014239 $ 0.00014239 $ 0.00014239 Află mai mult despre prețul tokenului Favolo (FAV)

Tokenomie pentru Favolo (FAV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Favolo (FAV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAV, explorează prețul în direct al tokenului FAV!

