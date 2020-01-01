Tokenomie pentru Favolo (FAV)
Informații despre Favolo (FAV)
$FAV Makes Dog Coins Great Again
I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro....
Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space.
This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends.
Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around!
Tokenomie și analiză de preț pentru Favolo (FAV)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Favolo (FAV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Favolo (FAV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Favolo (FAV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri FAV care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri FAV care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAV, explorează prețul în direct al tokenului FAV!
Predicție de preț pentru FAV
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAV? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.