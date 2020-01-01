Tokenomie pentru FATCAT ($FATCAT) Descoperă informații cheie despre FATCAT ($FATCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Pagină de internet oficială: https://fatcat.social/ Cumpără $FATCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FATCAT ($FATCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FATCAT ($FATCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Minim dintotdeauna: $ 0.00069211 $ 0.00069211 $ 0.00069211 Preț curent: $ 0.00206915 $ 0.00206915 $ 0.00206915 Află mai mult despre prețul tokenului FATCAT ($FATCAT)

Tokenomie pentru FATCAT ($FATCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FATCAT ($FATCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $FATCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $FATCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $FATCAT, explorează prețul în direct al tokenului $FATCAT!

Predicție de preț pentru $FATCAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $FATCAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru $FATCAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $FATCAT!

