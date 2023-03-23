Tokenomie pentru Extra Finance (EXTRA) Descoperă informații cheie despre Extra Finance (EXTRA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What's next for your project? Extra Finance's roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: `$EXTRA` — ERC-20 utility token of the protocol `$veEXTRA` — ERC-20 governance token of the protocol `$EXTRA` is used for rewarding liquidity providers through emissions. `$veEXTRA` is used for governance. Any `$EXTRA` holder can vote-escrow their tokens and receive a `$veEXTRA` in exchange. Utility By holding `$veEXTRA`, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and `$EXTRA` token incentives. - The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back `$EXTRA` tokens from the market and then distribute them to holders of `$veEXTRA` tokens. - A portion of the `$EXTRA` tokens allocated to the community will also be assigned to `$veEXTRA` token holders, subject to a specific emission plan. - At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. (`$veEXTRA` holders only) Vote & Governance in the community. `$veEXTRA`is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

tokens from the market and then distribute them to holders of tokens. A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.

At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ( $veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRA is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

Tokenomie și analiză de preț pentru Extra Finance (EXTRA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Extra Finance (EXTRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M Ofertă totală: $ 884.37M $ 884.37M $ 884.37M Ofertă aflată în circulație: $ 360.68M $ 360.68M $ 360.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.26M $ 16.26M $ 16.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.287855 $ 0.287855 $ 0.287855 Minim dintotdeauna: $ 0.01333046 $ 0.01333046 $ 0.01333046 Preț curent: $ 0.01834708 $ 0.01834708 $ 0.01834708 Află mai mult despre prețul tokenului Extra Finance (EXTRA)

Tokenomie pentru Extra Finance (EXTRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Extra Finance (EXTRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EXTRA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EXTRA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EXTRA, explorează prețul în direct al tokenului EXTRA!

