Tokenomie pentru EXMO Coin (EXM) Descoperă informații cheie despre EXMO Coin (EXM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EXMO Coin (EXM) EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Pagină de internet oficială: http://exmo-coin.exmo.com Cumpără EXM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EXMO Coin (EXM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EXMO Coin (EXM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 562.71K $ 562.71K $ 562.71K Ofertă totală: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Ofertă aflată în circulație: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Maxim dintotdeauna: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Minim dintotdeauna: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Preț curent: $ 0.00827572 $ 0.00827572 $ 0.00827572 Află mai mult despre prețul tokenului EXMO Coin (EXM)

Tokenomie pentru EXMO Coin (EXM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EXMO Coin (EXM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EXM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EXM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EXM, explorează prețul în direct al tokenului EXM!

Predicție de preț pentru EXM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EXM? Pagina noastră de predicție de preț pentru EXM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EXM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!