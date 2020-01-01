Tokenomie pentru Ethernity Cloud (ECLD) Descoperă informații cheie despre Ethernity Cloud (ECLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ethernity Cloud (ECLD) Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Pagină de internet oficială: https://ethernity.cloud/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ethernity Cloud (ECLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ethernity Cloud (ECLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 272.59K $ 272.59K $ 272.59K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 531.73M $ 531.73M $ 531.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 512.63K $ 512.63K $ 512.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00051263 $ 0.00051263 $ 0.00051263 Află mai mult despre prețul tokenului Ethernity Cloud (ECLD)

Tokenomie pentru Ethernity Cloud (ECLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ethernity Cloud (ECLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ECLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ECLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ECLD, explorează prețul în direct al tokenului ECLD!

