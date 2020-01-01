Tokenomie pentru ERNIE ($ERNIE) Descoperă informații cheie despre ERNIE ($ERNIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ERNIE ($ERNIE) The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers. Pagină de internet oficială: https://ernieonsol.com/ Cumpără $ERNIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ERNIE ($ERNIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ERNIE ($ERNIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.44K $ 28.44K $ 28.44K Ofertă totală: $ 836.59M $ 836.59M $ 836.59M Ofertă aflată în circulație: $ 836.59M $ 836.59M $ 836.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.44K $ 28.44K $ 28.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00176372 $ 0.00176372 $ 0.00176372 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ERNIE ($ERNIE)

Tokenomie pentru ERNIE ($ERNIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ERNIE ($ERNIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $ERNIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $ERNIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $ERNIE, explorează prețul în direct al tokenului $ERNIE!

Predicție de preț pentru $ERNIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $ERNIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $ERNIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $ERNIE!

