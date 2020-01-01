Tokenomie pentru EnviDa (EDAT) Descoperă informații cheie despre EnviDa (EDAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EnviDa (EDAT) The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Pagină de internet oficială: https://envidatoken.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru EnviDa (EDAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EnviDa (EDAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 414.60K $ 414.60K $ 414.60K Ofertă totală: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Ofertă aflată în circulație: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Maxim dintotdeauna: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Minim dintotdeauna: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Preț curent: $ 0.03778439 $ 0.03778439 $ 0.03778439 Află mai mult despre prețul tokenului EnviDa (EDAT)

Tokenomie pentru EnviDa (EDAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EnviDa (EDAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EDAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EDAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EDAT, explorează prețul în direct al tokenului EDAT!

