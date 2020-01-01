Tokenomie pentru ELYFI (ELFI) Descoperă informații cheie despre ELYFI (ELFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ELYFI (ELFI) ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Pagină de internet oficială: https://www.elyfi.world/en Cumpără ELFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ELYFI (ELFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ELYFI (ELFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 363.67K $ 363.67K $ 363.67K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 714.34K $ 714.34K $ 714.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Minim dintotdeauna: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Preț curent: $ 0.00714434 $ 0.00714434 $ 0.00714434 Află mai mult despre prețul tokenului ELYFI (ELFI)

Tokenomie pentru ELYFI (ELFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ELYFI (ELFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELFI, explorează prețul în direct al tokenului ELFI!

Predicție de preț pentru ELFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ELFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ELFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ELFI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!