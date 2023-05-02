Tokenomie pentru Elmo (ELMO) Descoperă informații cheie despre Elmo (ELMO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Elmo (ELMO) What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What's next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. Pagină de internet oficială: https://www.elmoerc.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Elmo (ELMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elmo (ELMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 369.66K $ 369.66K $ 369.66K Ofertă totală: $ 292.99M $ 292.99M $ 292.99M Ofertă aflată în circulație: $ 292.99M $ 292.99M $ 292.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 369.66K $ 369.66K $ 369.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.03034979 $ 0.03034979 $ 0.03034979 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00126219 $ 0.00126219 $ 0.00126219 Află mai mult despre prețul tokenului Elmo (ELMO)

Tokenomie pentru Elmo (ELMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Elmo (ELMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELMO, explorează prețul în direct al tokenului ELMO!

