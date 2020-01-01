Tokenomie pentru EggNuke (EGG) Descoperă informații cheie despre EggNuke (EGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EggNuke (EGG) EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow. Pagină de internet oficială: https://eggnuke.com Cumpără EGG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EggNuke (EGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EggNuke (EGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Ofertă totală: $ 490.39M $ 490.39M $ 490.39M Ofertă aflată în circulație: $ 490.39M $ 490.39M $ 490.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011493 $ 0.00011493 $ 0.00011493 Află mai mult despre prețul tokenului EggNuke (EGG)

Tokenomie pentru EggNuke (EGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EggNuke (EGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EGG, explorează prețul în direct al tokenului EGG!

