Informații despre Efinity (EFI) Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform. Efinity is the world's cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences. Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today. Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity's transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS. Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets. Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance. Efinity Token (EFI), Efinity's deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network. Efinity's network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain. Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem Pagină de internet oficială: https://efinity.io Cumpără EFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Efinity (EFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Efinity (EFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 86.92M $ 86.92M $ 86.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 165.48M $ 165.48M $ 165.48M Maxim dintotdeauna: $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 Minim dintotdeauna: $ 0.00981122 $ 0.00981122 $ 0.00981122 Preț curent: $ 0.082666 $ 0.082666 $ 0.082666 Află mai mult despre prețul tokenului Efinity (EFI)

Tokenomie pentru Efinity (EFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Efinity (EFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EFI, explorează prețul în direct al tokenului EFI!

Predicție de preț pentru EFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru EFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EFI!

