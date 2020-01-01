Explorează tokenomia pentru Eafin (EAFIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului EAFIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Eafin (EAFIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului EAFIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Eafin (EAFIN) / Tokenomie / Tokenomie pentru Eafin (EAFIN) Descoperă informații cheie despre Eafin (EAFIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Eafin (EAFIN) Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Pagină de internet oficială: https://eafin.tech/ Carte albă: https://eafin.tech/litepaper Cumpără EAFIN acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Eafin (EAFIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eafin (EAFIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Ofertă totală: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Ofertă aflată în circulație: $ 218.03M $ 218.03M $ 218.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.50M $ 21.50M $ 21.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.410177 $ 0.410177 $ 0.410177 Minim dintotdeauna: $ 0.01254399 $ 0.01254399 $ 0.01254399 Preț curent: $ 0.01328678 $ 0.01328678 $ 0.01328678 Află mai mult despre prețul tokenului Eafin (EAFIN) Tokenomie pentru Eafin (EAFIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eafin (EAFIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EAFIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EAFIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EAFIN, explorează prețul în direct al tokenului EAFIN! Predicție de preț pentru EAFIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EAFIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru EAFIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EAFIN! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.