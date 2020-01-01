Tokenomie pentru Dynamic Crypto Index (DCI)
Informații despre Dynamic Crypto Index (DCI)
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
Tokenomie și analiză de preț pentru Dynamic Crypto Index (DCI)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dynamic Crypto Index (DCI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Dynamic Crypto Index (DCI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Dynamic Crypto Index (DCI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DCI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DCI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.