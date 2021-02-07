Tokenomie pentru BounceToken (AUCTION) Descoperă informații cheie despre BounceToken (AUCTION), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BounceToken (AUCTION) Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Pagină de internet oficială: https://bounce.finance/ Carte albă: https://docs.bounce.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Cumpără AUCTION acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BounceToken (AUCTION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BounceToken (AUCTION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.81M $ 51.81M $ 51.81M Ofertă totală: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Ofertă aflată în circulație: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.07M $ 85.07M $ 85.07M Maxim dintotdeauna: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Minim dintotdeauna: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Preț curent: $ 8.507 $ 8.507 $ 8.507 Află mai mult despre prețul tokenului BounceToken (AUCTION)

Tokenomie pentru BounceToken (AUCTION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BounceToken (AUCTION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUCTION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUCTION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUCTION, explorează prețul în direct al tokenului AUCTION!

Istoric de preț pentru BounceToken (AUCTION) Analiza istoricului de preț pentru AUCTION ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AUCTION!

Predicție de preț pentru AUCTION Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUCTION? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUCTION combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUCTION!

