Informații despre DungeonSwap (DND) - We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

Tokenomie și analiză de preț pentru DungeonSwap (DND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DungeonSwap (DND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Ofertă totală: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Ofertă aflată în circulație: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Maxim dintotdeauna: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Minim dintotdeauna: $ 0.00533905 $ 0.00533905 $ 0.00533905 Preț curent: $ 0.00557572 $ 0.00557572 $ 0.00557572 Află mai mult despre prețul tokenului DungeonSwap (DND)

Tokenomie pentru DungeonSwap (DND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DungeonSwap (DND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DND, explorează prețul în direct al tokenului DND!

Predicție de preț pentru DND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DND? Pagina noastră de predicție de preț pentru DND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

