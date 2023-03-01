Tokenomie pentru DucatusX (DUCX) Descoperă informații cheie despre DucatusX (DUCX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DucatusX (DUCX) What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group's vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Pagină de internet oficială: https://ducatus.com Carte albă: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Cumpără DUCX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DucatusX (DUCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DucatusX (DUCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ofertă totală: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Ofertă aflată în circulație: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 Minim dintotdeauna: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Preț curent: $ 0.00776145 $ 0.00776145 $ 0.00776145 Află mai mult despre prețul tokenului DucatusX (DUCX)

Tokenomie pentru DucatusX (DUCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DucatusX (DUCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUCX, explorează prețul în direct al tokenului DUCX!

