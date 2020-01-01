Tokenomie pentru dTRINITY S (DS) Descoperă informații cheie despre dTRINITY S (DS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre dTRINITY S (DS) dTRINITY is the world's first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic's native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Pagină de internet oficială: https://dtrinity.org Carte albă: https://docs.dtrinity.org Cumpără DS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dTRINITY S (DS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dTRINITY S (DS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.17K $ 24.17K $ 24.17K Ofertă totală: $ 102.05K $ 102.05K $ 102.05K Ofertă aflată în circulație: $ 102.05K $ 102.05K $ 102.05K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.17K $ 24.17K $ 24.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Minim dintotdeauna: $ 0.225124 $ 0.225124 $ 0.225124 Preț curent: $ 0.236844 $ 0.236844 $ 0.236844 Află mai mult despre prețul tokenului dTRINITY S (DS)

Tokenomie pentru dTRINITY S (DS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dTRINITY S (DS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DS, explorează prețul în direct al tokenului DS!

