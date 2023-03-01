Tokenomie pentru DragonKing (DRAGONKING) Descoperă informații cheie despre DragonKing (DRAGONKING), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DragonKing (DRAGONKING) Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Pagină de internet oficială: https://dragonkingunited.com/ Carte albă: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru DragonKing (DRAGONKING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DragonKing (DRAGONKING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 113.81K $ 113.81K $ 113.81K Ofertă totală: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Ofertă aflată în circulație: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 113.81K $ 113.81K $ 113.81K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DragonKing (DRAGONKING)

Tokenomie pentru DragonKing (DRAGONKING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DragonKing (DRAGONKING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DRAGONKING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DRAGONKING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DRAGONKING, explorează prețul în direct al tokenului DRAGONKING!

Predicție de preț pentru DRAGONKING Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DRAGONKING? Pagina noastră de predicție de preț pentru DRAGONKING combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DRAGONKING!

