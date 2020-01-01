Tokenomie pentru Draggy CTO (DRAGGY)
Informații despre Draggy CTO (DRAGGY)
Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book.
Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands.
Tokenomie și analiză de preț pentru Draggy CTO (DRAGGY)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Draggy CTO (DRAGGY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Draggy CTO (DRAGGY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Draggy CTO (DRAGGY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DRAGGY care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DRAGGY care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Predicție de preț pentru DRAGGY
