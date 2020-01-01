Explorează tokenomia pentru DOOM (DOOM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DOOM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru DOOM (DOOM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DOOM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / DOOM (DOOM) / Tokenomie / Tokenomie pentru DOOM (DOOM) Descoperă informații cheie despre DOOM (DOOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre DOOM (DOOM) $DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 948.38K $ 948.38K $ 948.38K Ofertă totală: $ 3,141.58T $ 3,141.58T $ 3,141.58T Ofertă aflată în circulație: $ 3,141.58T $ 3,141.58T $ 3,141.58T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 948.38K $ 948.38K $ 948.38K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DOOM (DOOM) Tokenomie pentru DOOM (DOOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOOM (DOOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOOM, explorează prețul în direct al tokenului DOOM! Predicție de preț pentru DOOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOOM! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.