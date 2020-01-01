Tokenomie pentru DogeCube (DOGECUBE) Descoperă informații cheie despre DogeCube (DOGECUBE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DogeCube (DOGECUBE) DogeCube is the first memecoin on the Radix Network / DLT -> (XRD). While currently doing creative "memebrawls" and airdrops to attract new members and help people find their way to Radix, it will feature NFTs and utility further down the road. It currently has around 2k active members and is growing steadily - and has already been mentioned multiple times by Radix itself. DogeCube is the first memecoin on the Radix Network / DLT -> (XRD). While currently doing creative "memebrawls" and airdrops to attract new members and help people find their way to Radix, it will feature NFTs and utility further down the road. It currently has around 2k active members and is growing steadily - and has already been mentioned multiple times by Radix itself. Pagină de internet oficială: https://dogecube.io/ Cumpără DOGECUBE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DogeCube (DOGECUBE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DogeCube (DOGECUBE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.42K $ 58.42K $ 58.42K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DogeCube (DOGECUBE)

Tokenomie pentru DogeCube (DOGECUBE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DogeCube (DOGECUBE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGECUBE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGECUBE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGECUBE, explorează prețul în direct al tokenului DOGECUBE!

Predicție de preț pentru DOGECUBE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGECUBE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGECUBE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGECUBE!

