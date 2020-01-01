Tokenomie pentru DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Descoperă informații cheie despre DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Pagină de internet oficială: https://distributesol.io Cumpără DISTRIBUTE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K Ofertă totală: $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M Ofertă aflată în circulație: $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

Tokenomie pentru DISTRIBUTE (DISTRIBUTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DISTRIBUTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DISTRIBUTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DISTRIBUTE, explorează prețul în direct al tokenului DISTRIBUTE!

Predicție de preț pentru DISTRIBUTE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DISTRIBUTE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DISTRIBUTE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DISTRIBUTE!

