Informații despre Dickbutt (DICKBUTT) Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme. Pagină de internet oficială: https://dickbutt.site

Tokenomie și analiză de preț pentru Dickbutt (DICKBUTT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dickbutt (DICKBUTT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.00030589 $ 0.00030589 $ 0.00030589 Minim dintotdeauna: $ 0.00000756 $ 0.00000756 $ 0.00000756 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Dickbutt (DICKBUTT)

Tokenomie pentru Dickbutt (DICKBUTT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dickbutt (DICKBUTT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DICKBUTT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DICKBUTT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DICKBUTT, explorează prețul în direct al tokenului DICKBUTT!

