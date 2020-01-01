Tokenomie pentru Diamond Hands (DHANDS) Descoperă informații cheie despre Diamond Hands (DHANDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Diamond Hands (DHANDS) The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn't just a coin; it's a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling. Pagină de internet oficială: https://Diamondhands.work

Tokenomie și analiză de preț pentru Diamond Hands (DHANDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Diamond Hands (DHANDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.86K $ 22.86K $ 22.86K Ofertă totală: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Ofertă aflată în circulație: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.86K $ 22.86K $ 22.86K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Diamond Hands (DHANDS)

Tokenomie pentru Diamond Hands (DHANDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Diamond Hands (DHANDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DHANDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DHANDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DHANDS, explorează prețul în direct al tokenului DHANDS!

