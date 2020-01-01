Tokenomie pentru DexNet (DEXNET) Descoperă informații cheie despre DexNet (DEXNET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DexNet (DEXNET) DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Pagină de internet oficială: https://dexnet.one/ Carte albă: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru DexNet (DEXNET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DexNet (DEXNET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 78.62M $ 78.62M $ 78.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Minim dintotdeauna: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Preț curent: $ 0.02620678 $ 0.02620678 $ 0.02620678 Află mai mult despre prețul tokenului DexNet (DEXNET)

Tokenomie pentru DexNet (DEXNET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DexNet (DEXNET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEXNET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEXNET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEXNET, explorează prețul în direct al tokenului DEXNET!

Predicție de preț pentru DEXNET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEXNET? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEXNET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEXNET!

