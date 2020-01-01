Tokenomie pentru DEV AI (DEVAI) Descoperă informații cheie despre DEV AI (DEVAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DEV AI (DEVAI) AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project's needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed. Pagină de internet oficială: https://devai.tech/ Carte albă: https://devai.tech/faq

Tokenomie și analiză de preț pentru DEV AI (DEVAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEV AI (DEVAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 580.51K $ 580.51K $ 580.51K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 580.51K $ 580.51K $ 580.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Minim dintotdeauna: $ 0.00054182 $ 0.00054182 $ 0.00054182 Preț curent: $ 0.00057691 $ 0.00057691 $ 0.00057691 Află mai mult despre prețul tokenului DEV AI (DEVAI)

Tokenomie pentru DEV AI (DEVAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DEV AI (DEVAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEVAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEVAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEVAI, explorează prețul în direct al tokenului DEVAI!

