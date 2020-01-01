Tokenomie pentru Degent (DEGENT) Descoperă informații cheie despre Degent (DEGENT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Degent (DEGENT) Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Pagină de internet oficială: https://degent.ai Carte albă: https://degentai.gitbook.io/degentai Cumpără DEGENT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Degent (DEGENT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Degent (DEGENT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.13K $ 4.13K $ 4.13K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.30K $ 5.30K $ 5.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 Minim dintotdeauna: $ 0.00000298 $ 0.00000298 $ 0.00000298 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Degent (DEGENT)

Tokenomie pentru Degent (DEGENT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Degent (DEGENT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEGENT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEGENT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEGENT, explorează prețul în direct al tokenului DEGENT!

Predicție de preț pentru DEGENT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEGENT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEGENT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

