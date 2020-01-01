Tokenomie pentru DeFiChain (DFI) Descoperă informații cheie despre DeFiChain (DFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DeFiChain (DFI) DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Pagină de internet oficială: https://defichain.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru DeFiChain (DFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeFiChain (DFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 833.12K $ 833.12K $ 833.12K Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 899.23M $ 899.23M $ 899.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Maxim dintotdeauna: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00092648 $ 0.00092648 $ 0.00092648 Află mai mult despre prețul tokenului DeFiChain (DFI)

Tokenomie pentru DeFiChain (DFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeFiChain (DFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DFI, explorează prețul în direct al tokenului DFI!

