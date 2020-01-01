Tokenomie pentru deerman (DEERMAN) Descoperă informații cheie despre deerman (DEERMAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre deerman (DEERMAN) deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word ! deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word ! Pagină de internet oficială: https://www.deerman.fun/ Cumpără DEERMAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru deerman (DEERMAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru deerman (DEERMAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Ofertă totală: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ofertă aflată în circulație: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.00238264 $ 0.00238264 $ 0.00238264 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului deerman (DEERMAN)

Tokenomie pentru deerman (DEERMAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru deerman (DEERMAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEERMAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEERMAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEERMAN, explorează prețul în direct al tokenului DEERMAN!

