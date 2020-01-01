Tokenomie pentru DEER TOKEN (DEER)
Informații despre DEER TOKEN (DEER)
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
Tokenomie și analiză de preț pentru DEER TOKEN (DEER)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEER TOKEN (DEER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru DEER TOKEN (DEER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru DEER TOKEN (DEER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DEER care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DEER care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEER, explorează prețul în direct al tokenului DEER!
Predicție de preț pentru DEER
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEER? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.