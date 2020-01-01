Tokenomie pentru Deep Worm (WORM) Descoperă informații cheie despre Deep Worm (WORM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Deep Worm (WORM) Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Pagină de internet oficială: https://www.deep-worm.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Deep Worm (WORM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Deep Worm (WORM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 135,02K $ 135,02K $ 135,02K Ofertă totală: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Ofertă aflată în circulație: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 135,02K $ 135,02K $ 135,02K Maxim dintotdeauna: $ 0,091742 $ 0,091742 $ 0,091742 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,00013505 $ 0,00013505 $ 0,00013505 Află mai mult despre prețul tokenului Deep Worm (WORM)

Tokenomie pentru Deep Worm (WORM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Deep Worm (WORM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WORM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WORM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WORM, explorează prețul în direct al tokenului WORM!

