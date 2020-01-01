Tokenomie pentru Datawitch (DATAWITCH) Descoperă informații cheie despre Datawitch (DATAWITCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Datawitch (DATAWITCH) Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Pagină de internet oficială: https://regentsol.io/ Cumpără DATAWITCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Datawitch (DATAWITCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Datawitch (DATAWITCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Ofertă totală: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ofertă aflată în circulație: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Minim dintotdeauna: $ 0.0000363 $ 0.0000363 $ 0.0000363 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Datawitch (DATAWITCH)

Tokenomie pentru Datawitch (DATAWITCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Datawitch (DATAWITCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DATAWITCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DATAWITCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DATAWITCH, explorează prețul în direct al tokenului DATAWITCH!

Predicție de preț pentru DATAWITCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DATAWITCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru DATAWITCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DATAWITCH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!