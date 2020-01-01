Tokenomie pentru Data Lake (LAKE) Descoperă informații cheie despre Data Lake (LAKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Pagină de internet oficială: https://data-lake.co Carte albă: https://data-lake.co/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Data Lake (LAKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Data Lake (LAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00097137 $ 0.00097137 $ 0.00097137 Află mai mult despre prețul tokenului Data Lake (LAKE)

Tokenomie pentru Data Lake (LAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Data Lake (LAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAKE, explorează prețul în direct al tokenului LAKE!

