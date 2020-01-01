Tokenomie pentru Dat Boi (DATBOI) Descoperă informații cheie despre Dat Boi (DATBOI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dat Boi (DATBOI) Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy's crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Pagină de internet oficială: https://herecomedatboi.net/ Cumpără DATBOI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dat Boi (DATBOI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dat Boi (DATBOI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.38K $ 16.38K $ 16.38K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.38K $ 16.38K $ 16.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Minim dintotdeauna: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 Preț curent: $ 0.00016382 $ 0.00016382 $ 0.00016382 Află mai mult despre prețul tokenului Dat Boi (DATBOI)

Tokenomie pentru Dat Boi (DATBOI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dat Boi (DATBOI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DATBOI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DATBOI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DATBOI, explorează prețul în direct al tokenului DATBOI!

Predicție de preț pentru DATBOI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DATBOI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DATBOI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DATBOI!

