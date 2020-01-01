Tokenomie pentru Cyberperp (CYB) Descoperă informații cheie despre Cyberperp (CYB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cyberperp (CYB) Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Pagină de internet oficială: https://cyberperp.io/ Cumpără CYB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cyberperp (CYB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cyberperp (CYB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 903.73K $ 903.73K $ 903.73K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Maxim dintotdeauna: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Minim dintotdeauna: $ 0.442526 $ 0.442526 $ 0.442526 Preț curent: $ 0.462088 $ 0.462088 $ 0.462088 Află mai mult despre prețul tokenului Cyberperp (CYB)

Tokenomie pentru Cyberperp (CYB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cyberperp (CYB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYB, explorează prețul în direct al tokenului CYB!

Predicție de preț pentru CYB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CYB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CYB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CYB!

