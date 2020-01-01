Tokenomie pentru CyberDEX (CYDX) Descoperă informații cheie despre CyberDEX (CYDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CyberDEX (CYDX) CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as "Chainlink" and "Pyth". Pagină de internet oficială: https://www.cyberdex.xyz/ Carte albă: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru CyberDEX (CYDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CyberDEX (CYDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 521.42K $ 521.42K $ 521.42K Ofertă totală: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ofertă aflată în circulație: $ 318.84M $ 318.84M $ 318.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 Minim dintotdeauna: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Preț curent: $ 0.00163867 $ 0.00163867 $ 0.00163867 Află mai mult despre prețul tokenului CyberDEX (CYDX)

Tokenomie pentru CyberDEX (CYDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CyberDEX (CYDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYDX, explorează prețul în direct al tokenului CYDX!

