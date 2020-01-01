Tokenomie pentru CryptoZoon (ZOON) Descoperă informații cheie despre CryptoZoon (ZOON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CryptoZoon (ZOON) CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. Pagină de internet oficială: https://cryptozoon.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoZoon (ZOON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoZoon (ZOON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 460.66K $ 460.66K $ 460.66K Ofertă totală: $ 995.87M $ 995.87M $ 995.87M Ofertă aflată în circulație: $ 816.64M $ 816.64M $ 816.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 561.76K $ 561.76K $ 561.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.089014 $ 0.089014 $ 0.089014 Minim dintotdeauna: $ 0.00033665 $ 0.00033665 $ 0.00033665 Preț curent: $ 0.00056368 $ 0.00056368 $ 0.00056368 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoZoon (ZOON)

Tokenomie pentru CryptoZoon (ZOON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoZoon (ZOON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZOON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZOON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZOON, explorează prețul în direct al tokenului ZOON!

Predicție de preț pentru ZOON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZOON? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZOON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZOON!

