Informații despre CryptoUnity (CUT) CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan "Start simple, Stay secure", CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Pagină de internet oficială: https://cryptounity.org Carte albă: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoUnity (CUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoUnity (CUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 70.95K $ 70.95K $ 70.95K Ofertă totală: $ 988.83M $ 988.83M $ 988.83M Ofertă aflată în circulație: $ 317.59M $ 317.59M $ 317.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 220.91K $ 220.91K $ 220.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.01388805 $ 0.01388805 $ 0.01388805 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022341 $ 0.00022341 $ 0.00022341 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoUnity (CUT)

Tokenomie pentru CryptoUnity (CUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoUnity (CUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CUT, explorează prețul în direct al tokenului CUT!

Predicție de preț pentru CUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CUT!

