Informații despre CryptoDM (CDM) CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Pagină de internet oficială: https://cryptodm.io Carte albă: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation Cumpără CDM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoDM (CDM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoDM (CDM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.95K $ 15.95K $ 15.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.065531 $ 0.065531 $ 0.065531 Minim dintotdeauna: $ 0.01406373 $ 0.01406373 $ 0.01406373 Preț curent: $ 0.01595487 $ 0.01595487 $ 0.01595487 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoDM (CDM)

Tokenomie pentru CryptoDM (CDM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoDM (CDM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CDM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CDM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CDM, explorează prețul în direct al tokenului CDM!

