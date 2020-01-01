Explorează tokenomia pentru Crypto Unicorns (CU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Crypto Unicorns (CU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Crypto Unicorns (CU) Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Pagină de internet oficială: https://laguna.games/ Carte albă: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Cumpără CU acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Crypto Unicorns (CU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crypto Unicorns (CU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 168.29K $ 168.29K $ 168.29K Ofertă totală: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M Ofertă aflată în circulație: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 330.22K $ 330.22K $ 330.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 Minim dintotdeauna: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 Preț curent: $ 0.00355723 $ 0.00355723 $ 0.00355723 Află mai mult despre prețul tokenului Crypto Unicorns (CU) Tokenomie pentru Crypto Unicorns (CU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crypto Unicorns (CU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.