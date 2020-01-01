Tokenomie pentru Crypto Bro (LARRY) Descoperă informații cheie despre Crypto Bro (LARRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crypto Bro (LARRY) This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Pagină de internet oficială: http://cryptobro.lol/ Cumpără LARRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Crypto Bro (LARRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crypto Bro (LARRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.49K $ 15.49K $ 15.49K Ofertă totală: $ 594.47M $ 594.47M $ 594.47M Ofertă aflată în circulație: $ 594.47M $ 594.47M $ 594.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.49K $ 15.49K $ 15.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Crypto Bro (LARRY)

Tokenomie pentru Crypto Bro (LARRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crypto Bro (LARRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LARRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LARRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LARRY, explorează prețul în direct al tokenului LARRY!

