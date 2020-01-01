Tokenomie pentru CRYORAT (CRYORAT) Descoperă informații cheie despre CRYORAT (CRYORAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CRYORAT (CRYORAT) CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Pagină de internet oficială: https://www.cryorat.com

Tokenomie și analiză de preț pentru CRYORAT (CRYORAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CRYORAT (CRYORAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255.39K $ 255.39K $ 255.39K Ofertă totală: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Ofertă aflată în circulație: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 648.81K $ 648.81K $ 648.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 Minim dintotdeauna: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Preț curent: $ 0.02866204 $ 0.02866204 $ 0.02866204 Află mai mult despre prețul tokenului CRYORAT (CRYORAT)

Tokenomie pentru CRYORAT (CRYORAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CRYORAT (CRYORAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRYORAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRYORAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRYORAT, explorează prețul în direct al tokenului CRYORAT!

