Tokenomie pentru CROY AI (CROY) Descoperă informații cheie despre CROY AI (CROY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CROY AI (CROY) CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence. Pagină de internet oficială: https://croy.app/ Carte albă: https://docs.croy.app/ Cumpără CROY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CROY AI (CROY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CROY AI (CROY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.64K $ 18.64K $ 18.64K Ofertă totală: $ 959.56M $ 959.56M $ 959.56M Ofertă aflată în circulație: $ 920.98M $ 920.98M $ 920.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.42K $ 19.42K $ 19.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.00815994 $ 0.00815994 $ 0.00815994 Minim dintotdeauna: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CROY AI (CROY)

Tokenomie pentru CROY AI (CROY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CROY AI (CROY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROY, explorează prețul în direct al tokenului CROY!

Predicție de preț pentru CROY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CROY? Pagina noastră de predicție de preț pentru CROY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CROY!

