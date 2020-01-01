Tokenomie pentru Crowny (CRWNY) Descoperă informații cheie despre Crowny (CRWNY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crowny (CRWNY) Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet. Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it.

A secure and private experience via the anonymization of user data.

The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship.

Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet. Pagină de internet oficială: https://crowny.io/ Cumpără CRWNY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Crowny (CRWNY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crowny (CRWNY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 521.22K $ 521.22K $ 521.22K Ofertă totală: $ 813.10M $ 813.10M $ 813.10M Ofertă aflată în circulație: $ 700.60M $ 700.60M $ 700.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 604.92K $ 604.92K $ 604.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.189898 $ 0.189898 $ 0.189898 Minim dintotdeauna: $ 0.00033719 $ 0.00033719 $ 0.00033719 Preț curent: $ 0.00074259 $ 0.00074259 $ 0.00074259 Află mai mult despre prețul tokenului Crowny (CRWNY)

Tokenomie pentru Crowny (CRWNY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crowny (CRWNY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRWNY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRWNY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRWNY, explorează prețul în direct al tokenului CRWNY!

Predicție de preț pentru CRWNY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRWNY? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRWNY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRWNY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!