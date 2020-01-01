Tokenomie pentru CrocBot (CROC) Descoperă informații cheie despre CrocBot (CROC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CrocBot (CROC) What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We're offering "Swarms", a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard) Pagină de internet oficială: https://crocbot.farm/

Tokenomie și analiză de preț pentru CrocBot (CROC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CrocBot (CROC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.92K $ 34.92K $ 34.92K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.92K $ 34.92K $ 34.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00794715 $ 0.00794715 $ 0.00794715 Minim dintotdeauna: $ 0.0000138 $ 0.0000138 $ 0.0000138 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CrocBot (CROC)

Tokenomie pentru CrocBot (CROC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CrocBot (CROC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROC, explorează prețul în direct al tokenului CROC!

Predicție de preț pentru CROC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CROC? Pagina noastră de predicție de preț pentru CROC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CROC!

