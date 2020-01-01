Tokenomie pentru Cove Quant (COVE) Descoperă informații cheie despre Cove Quant (COVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cove Quant (COVE) Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market. Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market. Pagină de internet oficială: http://www.covequant.com Carte albă: https://the-cove-quant.gitbook.io/the-cove-quant Cumpără COVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cove Quant (COVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cove Quant (COVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Ofertă totală: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ofertă aflată în circulație: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Maxim dintotdeauna: $ 0.00362715 $ 0.00362715 $ 0.00362715 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Cove Quant (COVE)

Tokenomie pentru Cove Quant (COVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cove Quant (COVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COVE, explorează prețul în direct al tokenului COVE!

Predicție de preț pentru COVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru COVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COVE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!