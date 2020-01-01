Tokenomie pentru Conan Meme (CONAN) Descoperă informații cheie despre Conan Meme (CONAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Conan Meme (CONAN) Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Pagină de internet oficială: https://getconanmemes.com/ Cumpără CONAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Conan Meme (CONAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Conan Meme (CONAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 886.43K $ 886.43K $ 886.43K Ofertă totală: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M Ofertă aflată în circulație: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 886.43K $ 886.43K $ 886.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.02065246 $ 0.02065246 $ 0.02065246 Minim dintotdeauna: $ 0.00184062 $ 0.00184062 $ 0.00184062 Preț curent: $ 0.002893 $ 0.002893 $ 0.002893 Află mai mult despre prețul tokenului Conan Meme (CONAN)

Tokenomie pentru Conan Meme (CONAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Conan Meme (CONAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CONAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CONAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CONAN, explorează prețul în direct al tokenului CONAN!

