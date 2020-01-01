Tokenomie pentru Comtech Gold (CGO) Descoperă informații cheie despre Comtech Gold (CGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Comtech Gold (CGO) ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Pagină de internet oficială: https://www.comtechgold.com/ Carte albă: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Comtech Gold (CGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Comtech Gold (CGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Ofertă totală: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Ofertă aflată în circulație: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Maxim dintotdeauna: $ 121.8 $ 121.8 $ 121.8 Minim dintotdeauna: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Preț curent: $ 121.26 $ 121.26 $ 121.26 Află mai mult despre prețul tokenului Comtech Gold (CGO)

Tokenomie pentru Comtech Gold (CGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Comtech Gold (CGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CGO, explorează prețul în direct al tokenului CGO!

